Россия использует Сербию как инструмент уничтожения Европы - посол

"Президент России лишь использует Сербию как "еще один инструмент уничтожения Европы". Или сербский народ действительно этого хочет? Вы позволяете России использовать вас для уничтожения Европы, где вы хотите учиться и работать", - заявил посол.

Также по его словам Россия готовит сербских наемников к убийству украинцев.

"Россия использовала сербских экстремистов для переворота в Черногории. Россия поощряет сербский сепаратизм в Республике Сербской для дестабилизации Боснии и Герцеговины", - сказал он

Также он отметил, что сербы воюют на стороне пророссийских сил на востоке, предупреждая Сербию об этой проблеме неоднократно, но безрезультатно, добавляет он.

"Судьба сербских добровольцев, борющихся за пророссийские силы в Украине, вновь привлекла внимание уже в этом месяце", - добавил он.

Посол подчеркнул, что российская пропаганда и ее спецслужбы сыграли огромную роль в привлечении в Украину иностранных наемников.

Как сообщал УНН, с начала конфликта в Донбассе на территории так называемой ЛНР воевали против украинского войска более 300 граждан Сербии.