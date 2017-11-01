Россия использует Сербию как инструмент уничтожения Европы - посол

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 55506 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 123180 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 105419 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108077 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106710 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100027 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105009 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102437 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 145062 просмотра

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Россия использует Сербию как инструмент уничтожения Европы - посол

Россия использует Сербию как инструмент уничтожения Европы - посол

Киев  •  УНН

 • 14017 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Россия использует Сербию как "еще один инструмент уничтожения Европы". Об этом сообщил в интервью BIRN посол Украины в Сербии Александр Александрович, передает УНН со ссылкой на Balkan Insight.

"Президент России лишь использует Сербию как "еще один инструмент уничтожения Европы". Или сербский народ действительно этого хочет? Вы позволяете России использовать вас для уничтожения Европы, где вы хотите учиться и работать", - заявил посол.

Также по его словам Россия готовит сербских наемников к убийству украинцев.

"Россия использовала сербских экстремистов для переворота в Черногории. Россия поощряет сербский сепаратизм в Республике Сербской для дестабилизации Боснии и Герцеговины", - сказал он

Также он отметил, что сербы воюют на стороне пророссийских сил на востоке, предупреждая Сербию об этой проблеме неоднократно, но безрезультатно, добавляет он.

"Судьба сербских добровольцев, борющихся за пророссийские силы в Украине, вновь привлекла внимание уже в этом месяце", - добавил он.

Посол подчеркнул, что российская пропаганда и ее спецслужбы сыграли огромную роль в привлечении в Украину иностранных наемников.

Как сообщал УНН, с начала конфликта в Донбассе на территории так называемой ЛНР воевали против украинского войска более 300 граждан Сербии.

 

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