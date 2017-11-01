Росія використовує Сербію як інструмент знищення Європи - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Росія використовує Сербію як "ще один інструмент знищення Європи". Про це повідомив в інтерв'ю BIRN посол України в Сербії Олександр Александрович, передає УНН з посиланням на Balkan Insight.
"Президент Росії лише використовує Сербію як "ще один інструмент знищення Європи". Чи сербський народ дійсно цього хоче? Ви дозволяєте Росії використовувати вас для знищення Європи, де ви хочете навчатися і працювати", - заявив посол.
Також за його словами Росія готує сербських найманців до вбивства українців.
"Росія використала сербських екстремістів для перевороту у Чорногорії. Росія заохочує сербський сепаратизм у Республіці Сербській для дестабілізації Боснії та Герцеговини", - сказав він
Також він зазначив, що серби воюють на стороні проросійських сил на сході, попереджаючи Сербію про цю проблему неодноразово, але безрезультатно, додає він.
"Доля сербських добровольців, які борються за проросійські сили в Україні, знову привернула увагу вже цього місяця", - додав він.
Посол підкреслив, що російська пропаганда та її спецслужби відіграли величезну роль у залученні до України іноземних найманців.
Як повідомляв УНН, з початку конфлікту на Донбасі на території так званої ЛНР воювали проти українського війська понад 300 громадян Сербії.