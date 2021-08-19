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Россия отреагировала на ноту МИД Украины по поводу визита Лаврова в оккупированный Крым

Россия отреагировала на ноту МИД Украины по поводу визита Лаврова в оккупированный Крым

Киев  •  УНН

 • 21221 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Россия вернула без рассмотрения ноту МИД Украины относительно визита главы российского МИД Сергея Лаврова на территорию оккупированного Крыма. Об этом МИД России сообщил в Twitter, передает УНН.

Цитата

"17 августа МИД России вернул без рассмотрения ноту МИД Украины, в которой содержался протест в связи с поездкой С.В. Лаврова в Крым. Украинской стороне давно пора осознать, что Крым и Севастополь являются субъектами России. Этот вопрос был окончательно решен", - говорится в сообщении.

Контекст

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на предложение президента Украины Владимира Зеленского, которую он озвучил в интервью телеканалу "Дом", покинуть Донбасс пророссийски настроенным жителям, назвав ее "возмутительной", и посоветовал украинскому Президенту пересмотреть сериал "Слуга народа".

Заявление Лаврова

"Это вообще возмутительно. Это человек, который пришел на президентский пост под лозунгами, которые он, собственно говоря, продвигал и в своей творческой деятельности в сериале "Слуга народа". Я бы очень рекомендовал господину Зеленскому посмотреть этот сериал и все-таки вспомнить себя того, когда он идеи свои преподавал методами искусства. У него это получалось гораздо лучше, чем то, что мы видим сейчас", - цитировало слова Лаврова агентство ТАСС.

Реакция МИД

"Возмутительная война, которую РФ ведет на Донбассе, убив более 14 000 человек. Возмутительная экономическая, гуманитарная, экологическая катастрофа, которую она принесла. А Украина - это свободная страна, где люди выбирают президента, партии, телеканал, место жительства. В этом ничего возмутительного нет", - написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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