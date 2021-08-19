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Росія відреагувала на ноту МЗС України щодо візиту Лаврова в окупований Крим

Росія відреагувала на ноту МЗС України щодо візиту Лаврова в окупований Крим

Київ • УНН

 • 21224 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Росія повернула без розгляду ноту МЗС України щодо візиту очільника російського МЗС Сергія Лаврова на територію окупованого Криму. Про це МЗС Росії повідомило у Twitter, передає УНН.

Цитата

"17 серпня МЗС Росії повернув без розгляду ноту МЗС України, в якій містився протест у зв'язку з поїздкою С.В. Лаврова в Крим. Українській стороні давно пора усвідомити, що Крим і Севастополь є суб'єктами Росії. Це питання було остаточно вирішене", - йдеться в повідомленні.

Контекст

Раніше очільник МСЗ Росії Сергій Лавров відреагував на пропозицію президента України Володимира Зеленського, яку він озвучив в інтерв’ю телеканалу "Дом", покинути Донбас проросійськи налаштованим жителям, назвавши її “обурливою”, та порадив українському Президенту переглянути серіал “Слуга народу”.

Заява Лаврова

“Це взагалі обурливо. Це людина, яка прийшла на президентський пост під гаслами, які вона, власне кажучи, просувала і у своїй творчій діяльності в серіалі „Слуга народу“. Я б дуже рекомендував пану Зеленському переглянути цей серіал і все-таки згадати себе того, коли він ідеї свої викладав методами мистецтва. У нього це виходило набагато краще, ніж те, що ми бачимо зараз”, — цитувало слова Лаврова агентство ТАСС.

Реакція МЗС

“Обурлива війна, яку РФ розв’язала на Донбасі, вбивши понад 14 тисяч осіб. Обурлива економічна, гуманітарна, екологічна катастрофа, яку вона принесла. А Україна — це вільна країна, де люди обирають президента, Партії, телеканал, місце проживання. У цьому нічого обурливого немає”, — написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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