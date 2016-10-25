Россия вербовала боевиков, чтобы семьи на Донбассе ненавидели Украину- эксперт

"Как вы думаете, зачем Россия закрывая предприятия в Донецке, закрывая шахты, убивая полностью экономику оккупированного Донбасса, вербовала по 500 долл. для рядовых, бойцов в так называемое "ополчения"? ", - отметил эксперт.

"Это пьяницы, это безнадежные люди, у которых автомат трясется в руках. Зачем их Россия вербовала, если все вопросы боевых действий решались лучше регулярной российской армией, которая там была. Потому что они собирались затем вернуть Донбасс в Украину с максимальным количеством семей, в которых папа, брат, сын, сосед, друг были ранены или убиты украинской армией, чтобы и через 10 лет там были семьи, которые ненавидят Украину, украинские Вооруженные силы. Это мина замедленного действия, ради этого они вербовали так называемое "ополчения" ", - заявил К.Сазонов.