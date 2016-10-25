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15 марта, 19:03 • 116491 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170624 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140510 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132777 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114213 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106310 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102056 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Россия вербовала боевиков, чтобы семьи на Донбассе ненавидели Украину- эксперт

Россия вербовала боевиков, чтобы семьи на Донбассе ненавидели Украину- эксперт

Киев • УНН

 • 9223 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Россия собиралась вернуть Донбасс в Украину с максимальным количеством семей, в которых папа, брат, сын, сосед, друг были ранены или убиты украинской армией. Об этом в эфире "5 канала" заявил политический обозреватель Кирилл Сазонов, передает УНН.

"Как вы думаете, зачем Россия закрывая предприятия в Донецке, закрывая шахты, убивая полностью экономику оккупированного Донбасса, вербовала по 500 долл. для рядовых, бойцов в так называемое "ополчения"? ", - отметил эксперт.

"Это пьяницы, это безнадежные люди, у которых автомат трясется в руках. Зачем их Россия вербовала, если все вопросы боевых действий решались лучше регулярной российской армией, которая там была. Потому что они собирались затем вернуть Донбасс в Украину с максимальным количеством семей, в которых папа, брат, сын, сосед, друг были ранены или убиты украинской армией, чтобы и через 10 лет там были семьи, которые ненавидят Украину, украинские Вооруженные силы. Это мина замедленного действия, ради этого они вербовали так называемое "ополчения" ", - заявил К.Сазонов.

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