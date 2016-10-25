Росія вербувала бойовиків, щоб родини на Донбасі ненавиділи Україну - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Росія збиралася повернути Донбас в Україну з максимальною кількістю сімей, у яких тато, брат, син, сусід, друг були поранені або вбиті українською армією. Про таке в ефірі “5 каналу” заявив політичний оглядач Кирило Сазонов, передає УНН.
“Як на вашу думку, навіщо Росія закриваючи підприємства в Донецьку, закриваючи шахти, вбиваючи повністю економіку окупованого Донбасу, вербувала, по 500 дол. для рядових, бійців в так зване „ополчення“?” — наголосив експерт.+
“Це п’яниці, це безнадійні люди, в яких автомат трясеться в руках. Навіщо їх Росія вербувала, якщо всі питання бойових дій вирішувалися краще регулярною російською армією, яка там була. Тому що вони збиралися потім повернути Донбас в Україну з максимальною кількістю сімей, у яких тато, брат, син, сусід, друг були поранені або вбиті українською армією, що б і через 10 років там були родини, які ненавидять Україну, українські Збройні сили. Це міна сповільненої дії, заради цього вони вербували так зване „ополчення“”, — заявив К.Сазонов.