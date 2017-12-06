Россия вошла в список крупнейших стран-инвесторов в украинскую экономику

В частности, согласно данным Госстата, крупнейшими странами-инвесторами являются:

• Кипр - 10 201,5 млн долл. (25,7%);

• Нидерланды - 6560,7 млн долл. (16,5%);

• Российская Федерация - 4393,2 млн долл. (11,1%);

• Великобритания - 2193 млн долл (5,5%).

Объем прямых инвестиций (акционерного капитала) по состоянию на 1 октября 2017 года составил 39 719,8 долларов. Таким образом, за 9 месяцев 2017 года прирост прямых инвестиций составил 2215,8 млн долларов.

По состоянию на 1 октября текущего года, на душу населения приходится 934,5 долларов. В то же время по состоянию на 1 января 2014 года на одного человека приходилось 1249,8 долларов прямых инвестиций.

Напомним, в октябре чистый приток прямых иностранных инвестиций составил 65 млн долларов.