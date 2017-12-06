Россия вошла в список крупнейших стран-инвесторов в украинскую экономику
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. По итогам 9 месяцев текущего года крупнейшими странами-инвесторами (акционерный капитал) стали Кипр, Нидерланды, Российская Федерация и Великобритания. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.
В частности, согласно данным Госстата, крупнейшими странами-инвесторами являются:
• Кипр - 10 201,5 млн долл. (25,7%);
• Нидерланды - 6560,7 млн долл. (16,5%);
• Российская Федерация - 4393,2 млн долл. (11,1%);
• Великобритания - 2193 млн долл (5,5%).
Объем прямых инвестиций (акционерного капитала) по состоянию на 1 октября 2017 года составил 39 719,8 долларов. Таким образом, за 9 месяцев 2017 года прирост прямых инвестиций составил 2215,8 млн долларов.
По состоянию на 1 октября текущего года, на душу населения приходится 934,5 долларов. В то же время по состоянию на 1 января 2014 года на одного человека приходилось 1249,8 долларов прямых инвестиций.
Напомним, в октябре чистый приток прямых иностранных инвестиций составил 65 млн долларов.