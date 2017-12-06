Росія увійшла до переліку найбільших країн-інвесторів в українську економіку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. За підсумками 9 місяців поточного року найбільшими країнами-інвесторами (акціонерний капітал) стали Кіпр, Нідерланди, Російська Федерація та Велика Британія. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.
Зокрема, згідно з даними Держстату, найбільшими країнами-інвесторами є:
• Кіпр – 10 201,5 млн дол. (25,7%);
• Нідерланди – 6560,7 млн дол. (16,5%);
• Російська Федерація – 4393,2 млн дол. (11,1%);
• Велика Британія – 2193 млн дол (5,5%).
Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) станом на 1 жовтня 2017 року сягнув 39 719,8 млн доларів. Таким чином, за 9 місяців 2017 року приріст прямих інвестицій склав 2215,8 млн доларів.
Станом на 1 жовтня поточного року, на одну особу населення припадає 934,5 доларів. Водночас станом на 1 січня 2014 року на одну особу припадало 1249,8 доларів прямих інвестицій.
Нагадаємо, у жовтні чистий приплив прямих іноземних інвестицій становив 65 млн доларів.