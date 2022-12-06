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россия развернула противоракетные комплексы "Бастион" на Курилах вблизи Японии

Киев • УНН

 • 900291 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Министерство обороны рф заявило о развертывании мобильных ракетных комплексов береговой обороны "Бастион" на Курильских островах, простирающихся между Японией и российским полуостровом Камчатка. Об этом пишет УНН, ссылаясь на Euroactiv.

Цитата

"Береговые военнослужащие Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проточными зонами", - говорится в сообщении.

Детали

Комплексы "Бастион", имеющие ракеты с дальностью полета до 500 км, были развернуты на острове Парамушир в северной части Курильских островов. Сообщается, что на Парамушире также развернут военный городок с условиями для круглогодичного несения службы, размещения, отдыха и питания личного состава.

Развертывание происходит через год после того, как россия установила системы "Бастион" на острове Матуа сахалинской области. Согласно отчету Центра стратегических и международных исследований США (Center for Strategic and International Studies), опубликованному в сентябре этого года, омрачена полномасштабным вторжением в Украину милитаризация москвой Курильских островов "в основном прошла без внимания".

"Шаги россии по усилению своего присутствия свидетельствуют о том, что острова будут продолжать играть губительную роль в будущем российско-японских отношений и что Япония и Соединенные Штаты должны углубить консультации по деятельности россии в регионе", - отметили эксперты центра.

Напомним

По данным СМИ, россия готовилась к нападению на Японию летом 2021 года.

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