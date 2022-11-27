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росія планувала напасти на Японію у 2021 році - ЗМІ

росія планувала напасти на Японію у 2021 році - ЗМІ

Київ • УНН

 • 2024892 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. росія готувалася до нападу на Японію влітку 2021 року. Про це пише видання Newsweek, передає УНН.

Деталі

Електронний лист від 17 березня надісланий агентом ФСБ на прізвисько «Вітер змін» Володимиру Осєчкіну, російському правозахиснику, який керує антикорупційним сайтом Gulagu.net і зараз перебуває у вигнанні у Франції. 

Ігор Сушко, виконавчий директор дослідницької групи вашингтонської некомерційної організації, перекладав листування з російської на англійську з моменту його початку 4 березня. Він повністю поділився всіма електронними листами з Newsweek.

Лист інформатора, опублікований Осєчкіним, був проаналізований Христо Грозєвим. Він сказав, що показав лист «двом фактичним (діючим чи колишнім) контактам ФСБ», які «не сумнівалися, що він був написаний колегою».

У серпні 2021 року росія «цілком серйозно готувалася до локального військового конфлікту з Японією», - повідомив агент в електронному листі Осечкіну в березні.

Агент ФСБ припустив, що росія натомість через кілька місяців вирішила вторгнутися в Україну.

«Впевненість у тому, що країни увійдуть до стадії гострого протистояння і навіть війни, була високою. Чому для війни у ​​результаті було обрано Україну [сценарій не сильно змінився] - це відповідь іншим», - написав він.

Інформатор докладно розповів про пересування гелікоптерів радіоелектронної боротьби, націлених на Японію, тоді як російську пропагандистську машину також запустили з величезним поштовхом до того, щоб затаврувати японців «нацистами» і «фашистами».

Курильські острова

Мирний договір, який офіційно поклав край Другій світовій війні, так і не був підписаний росією та Японією, в основному через суперечки з приводу групи островів, на які претендує Японія, але які окуповані росією.

Острови Кунашир, Ітуруп, Шикотан та Хабомаї Курильської гряди були захоплені СРСР наприкінці Другої світової війни. Токіо претендує на острови як на свої «північні території», і це питання десятиліттями загострювало відносини між росією та Японією.

За словами агента ФСБ, «ключовим каменем спотикання» між Москвою та Токіо є Курильські острови.

Завдяки своєму розташуванню між великим японським островом Хоккайдо та російським півостровом Камчатка, острови пропонують низку військових та політичних переваг.

«Для Японії тут наріжний камінь сучасної геополітики: її статус, що програла у Другій світовій війні, досі не дозволяє японцям мати офіційну військову силу, службу зовнішньої розвідки та низку інших речей. Повернення Курильських островів фактично означало б перегляд [або навіть скасування] їхнього післявоєнного статусу», - написав агент.

Тим часом для Москви острови є «розмінною монетою», продовжив інформатор.

«Небесне Царство [Китай] вкрай негативно сприймає будь-які спроби перегляду повоєнних домовленостей, а потенційна перемога Токіо у суперечці про Курили для Пекіна неприйнятна».

Інформатор зазначив, що колишній прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе на той час вже наголошував як на спробах «домовитися» з росією з питання Курильських островів, так і на реформування розвідувальної служби країни.

«Історично військова розвідка Японії завжди була на високому рівні, але після поразки у Другій світовій війні її просто скасували за вказівкою переможців».

Розсекречено

У серпні 2021 року ФСБ розсекретила графічну інформацію про тортури радянських громадян японськими спецслужбами під час Другої світової війни.

Викривач ФСБ повідомив, що перед службою було поставлено завдання розгорнути «інформаційну кампанію проти Японії у російському суспільстві».

"[Це сталося] різко, раптово і майже несподівано".

Розсекречені матеріали включали дані допиту Отозо Ямади, генерала японської імператорської армії під час Другої світової війни.

«Спочатку, ще 8 серпня, російські ЗМІ були досить скупі на коментарі до звістки: стверджувалося, що Японія готувалася до війни з СРСР з 1938 року, виношувалися плани нападу, робилися диверсії», - написав інформатор.

Але 16 серпня російські ЗМІ одночасно буквально вибухнули, обговорюючи розсекречені документи зовсім в іншому тоні: нібито японці проводили жахливі біологічні досліди над радянськими військовополоненими, і вкрай погано поводилися з радянськими полоненими.

Інформатор у своєму електронному листі включив кілька посилань із прокремлівських ЗМІ з цього приводу, у тому числі одну під назвою «Як СРСР врятував світ від біологічної війни, яку готувала Японія», а іншу під назвою «Докази підготовки Японії до війни з СРСР».

У серпні 2021 року ФСБ також опублікувала раніше засекречений матеріал, який, за словами служби, показав, що Японія планувала використати бактеріологічну бомбу у 1944 році.

«ФСБ своєчасно розсекретила навіть у потрібний час, коли почався цей наступ... він був засекречений весь цей час, а потім [росія] розсекретила його саме тоді, коли все це нарощування відбувалося проти Японії, і готувала російське населення почати вірити, що японці - фашисти», - сказав Сушко Newsweek.

Інформатор повідомив, що влітку 2021 року у російському інформаційному просторі йшло «активне розкручування» проти Японії.

«Ставку було зроблено на те, що японці спеціалізувалися на жорстоких біологічних експериментах, виявили нелюдяність і мали схильність до нацизму. І мали демілітаризуватися після війни, але порушують ці правила, створюючи ризики для росії».

«Але загалом війна для росії була неминуча через маніакальне прагнення керівництва до війни… І зараз переважна більшість боєздатних частин з цього напряму перекинута на Україну», - додав інформатор.

Newsweek зв'язався з міністерствами закордонних справ росії та Японії для отримання коментарів.

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