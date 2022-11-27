россия планировала напасть на Японию в 2021 году - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. россия готовилась к нападению на Японию летом 2021 года. Об этом пишет издание Newsweek, передает УНН.
Детали
Электронное письмо от 17 марта направленое агентом ФСБ по прозвищу «Ветер перемен» Владимиру Осечкину, российскому правозащитнику, который руководит антикоррупционным сайтом Gulagu.net и сейчас находится в изгнании во Франции.
Игорь Сушко, исполнительный директор исследовательской группы вашингтонской некоммерческой организации, переводил переписку с русского на английский с момента ее начала 4 марта. Он полностью поделился всеми электронными письмами с Newsweek.
Письмо информатора, опубликованное Осечкиным, было проанализировано Христо Грозевым. Он сказал, что показал письмо «двум фактическим (действующим или прежним) контактам ФСБ», которые «не сомневались, что он был написан коллегой»
В августе 2021 года россия «вполне серьезно готовилась к локальному военному конфликту с Японией», – сообщил агент в электронном письме Осечкину в марте.
Агент ФСБ предположил, что россия через несколько месяцев решила вторгнуться в Украину.
«Уверенность в том, что страны войдут в стадию острого противостояния и даже войны, была высокой. Почему для войны в результате была выбрана Украина [сценарий не сильно изменился] - это ответ другим», - написал он.
Информатор подробно рассказал о передвижении вертолетов радиоэлектронной борьбы, нацеленных на Японию, тогда как российскую пропагандистскую машину также запустили с огромным толчком к тому, чтобы заклеймить японцев «нацистами» и «фашистами».
Курильские острова
Мирный договор, официально положивший конец Второй мировой войне, так и не был подписан россией и Японией, в основном из-за споров по поводу группы островов, на которые претендует Япония, но которые оккупированы россией.
Острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи Курильской гряды были захвачены СССР в конце Второй мировой войны. Токио претендует на острова как на свои «северные территории», и этот вопрос десятилетиями обострял отношения между россией и Японией.
По словам агента ФСБ, «ключевым камнем преткновения» между Москвой и Токио являются Курильские острова.
Благодаря своему расположению между крупным японским островом Хоккайдо и русским полуостровом Камчатка, острова предлагают ряд военных и политических преимуществ.
«Для Японии здесь краеугольный камень современной геополитики: ее статус, проигравший во Второй мировой войне, до сих пор не позволяет японцам иметь официальную военную силу, службу внешней разведки и ряд других вещей. Возвращение Курильских островов фактически означало бы пересмотр [или даже отмены] их послевоенного статуса», - написал агент.
Тем временем для Москвы острова являются «разменной монетой», продолжил информатор.
«Небесное Царство [Китай] крайне отрицательно воспринимает любые попытки пересмотра послевоенных договоренностей, а потенциальная победа Токио в споре о Курилах для Пекина неприемлема».
Информатор отметил, что бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ к тому времени уже отмечал как попытки «договориться» с россией по вопросу Курильских островов, так и реформирование разведывательной службы страны.
«Исторически военная разведка Японии всегда была на высоком уровне, но после поражения во Второй мировой войне ее просто упразднили по указанию победителей».
Рассекречено
В августе 2021 года ФСБ рассекретила графическую информацию о пытках советских граждан японскими спецслужбами во время Второй мировой войны.
Обличитель ФСБ сообщил, что перед службой была поставлена задача развернуть «информационную кампанию против Японии в российском обществе»
"[Это произошло] резко, внезапно и почти неожиданно".
Рассекреченные материалы включали данные допроса Отозо Ямады, генерала японской императорской армии во время Второй мировой войны.
«Сначала, еще 8 августа, российские СМИ были достаточно скупы на комментарии к известию: утверждалось, что Япония готовилась к войне с СССР с 1938 года, вынашивались планы нападения, делались диверсии», – написал информатор.
Но 16 августа российские СМИ одновременно буквально взорвались, обсуждая рассекреченные документы совсем в другом тоне: якобы японцы проводили ужасающие биологические опыты над советскими военнопленными, и крайне плохо обращались с советскими пленными.
Информатор в своем электронном письме включил несколько ссылок из прокремлевских СМИ на этот счет, в том числе одну под названием «Как СССР спас мир от биологической войны, которую готовила Япония», а другую под названием «Доказательства подготовки Японии к войне с СССР».
В августе 2021 года ФСБ также опубликовала ранее засекреченный материал, который, по словам службы, показал, что Япония планировала использовать бактериологическую бомбу в 1944 году.
«ФСБ своевременно рассекретила даже в нужное время, когда началось это наступление. Он был засекречен все это время, а затем [россия] рассекретила его именно тогда, когда все это наращивание происходило против Японии, и готовило русское население начать верить, что японцы – фашисты», – сказал Сушко Newsweek.
Информатор сообщил, что летом 2021 года в российском информационном пространстве шла «активная раскрутка» против Японии.
«Ставка была сделана на то, что японцы специализировались на жестоких биологических экспериментах, проявили бесчеловечность и имели склонность к нацизму. И должны были демилитаризироваться после войны, но нарушают эти правила, создавая риски для россии».
«Но вообще война для россии была неизбежна из-за маниакального стремления руководства к войне… И сейчас подавляющее большинство боеспособных частей по этому направлению переброшено на Украину», - добавил информатор.
Newsweek связался с министерствами иностранных дел россии и Японии для получения комментариев.