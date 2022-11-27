россия планировала напасть на Японию в 2021 году - СМИ

Детали

Электронное письмо от 17 марта направленое агентом ФСБ по прозвищу «Ветер перемен» Владимиру Осечкину, российскому правозащитнику, который руководит антикоррупционным сайтом Gulagu.net и сейчас находится в изгнании во Франции.

Игорь Сушко, исполнительный директор исследовательской группы вашингтонской некоммерческой организации, переводил переписку с русского на английский с момента ее начала 4 марта. Он полностью поделился всеми электронными письмами с Newsweek.

Письмо информатора, опубликованное Осечкиным, было проанализировано Христо Грозевым. Он сказал, что показал письмо «двум фактическим (действующим или прежним) контактам ФСБ», которые «не сомневались, что он был написан коллегой»

В августе 2021 года россия «вполне серьезно готовилась к локальному военному конфликту с Японией», – сообщил агент в электронном письме Осечкину в марте.

Агент ФСБ предположил, что россия через несколько месяцев решила вторгнуться в Украину.

«Уверенность в том, что страны войдут в стадию острого противостояния и даже войны, была высокой. Почему для войны в результате была выбрана Украина [сценарий не сильно изменился] - это ответ другим», - написал он.

Информатор подробно рассказал о передвижении вертолетов радиоэлектронной борьбы, нацеленных на Японию, тогда как российскую пропагандистскую машину также запустили с огромным толчком к тому, чтобы заклеймить японцев «нацистами» и «фашистами».

Курильские острова

Мирный договор, официально положивший конец Второй мировой войне, так и не был подписан россией и Японией, в основном из-за споров по поводу группы островов, на которые претендует Япония, но которые оккупированы россией.

Острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи Курильской гряды были захвачены СССР в конце Второй мировой войны. Токио претендует на острова как на свои «северные территории», и этот вопрос десятилетиями обострял отношения между россией и Японией.

По словам агента ФСБ, «ключевым камнем преткновения» между Москвой и Токио являются Курильские острова.

Благодаря своему расположению между крупным японским островом Хоккайдо и русским полуостровом Камчатка, острова предлагают ряд военных и политических преимуществ.

«Для Японии здесь краеугольный камень современной геополитики: ее статус, проигравший во Второй мировой войне, до сих пор не позволяет японцам иметь официальную военную силу, службу внешней разведки и ряд других вещей. Возвращение Курильских островов фактически означало бы пересмотр [или даже отмены] их послевоенного статуса», - написал агент.

Тем временем для Москвы острова являются «разменной монетой», продолжил информатор.

«Небесное Царство [Китай] крайне отрицательно воспринимает любые попытки пересмотра послевоенных договоренностей, а потенциальная победа Токио в споре о Курилах для Пекина неприемлема».

Информатор отметил, что бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ к тому времени уже отмечал как попытки «договориться» с россией по вопросу Курильских островов, так и реформирование разведывательной службы страны.

«Исторически военная разведка Японии всегда была на высоком уровне, но после поражения во Второй мировой войне ее просто упразднили по указанию победителей».

Рассекречено

В августе 2021 года ФСБ рассекретила графическую информацию о пытках советских граждан японскими спецслужбами во время Второй мировой войны.

Обличитель ФСБ сообщил, что перед службой была поставлена ​​задача развернуть «информационную кампанию против Японии в российском обществе»

"[Это произошло] резко, внезапно и почти неожиданно".

Рассекреченные материалы включали данные допроса Отозо Ямады, генерала японской императорской армии во время Второй мировой войны.

«Сначала, еще 8 августа, российские СМИ были достаточно скупы на комментарии к известию: утверждалось, что Япония готовилась к войне с СССР с 1938 года, вынашивались планы нападения, делались диверсии», – написал информатор.

Но 16 августа российские СМИ одновременно буквально взорвались, обсуждая рассекреченные документы совсем в другом тоне: якобы японцы проводили ужасающие биологические опыты над советскими военнопленными, и крайне плохо обращались с советскими пленными.

Информатор в своем электронном письме включил несколько ссылок из прокремлевских СМИ на этот счет, в том числе одну под названием «Как СССР спас мир от биологической войны, которую готовила Япония», а другую под названием «Доказательства подготовки Японии к войне с СССР».

В августе 2021 года ФСБ также опубликовала ранее засекреченный материал, который, по словам службы, показал, что Япония планировала использовать бактериологическую бомбу в 1944 году.

«ФСБ своевременно рассекретила даже в нужное время, когда началось это наступление. Он был засекречен все это время, а затем [россия] рассекретила его именно тогда, когда все это наращивание происходило против Японии, и готовило русское население начать верить, что японцы – фашисты», – сказал Сушко Newsweek.

Информатор сообщил, что летом 2021 года в российском информационном пространстве шла «активная раскрутка» против Японии.

«Ставка была сделана на то, что японцы специализировались на жестоких биологических экспериментах, проявили бесчеловечность и имели склонность к нацизму. И должны были демилитаризироваться после войны, но нарушают эти правила, создавая риски для россии».

«Но вообще война для россии была неизбежна из-за маниакального стремления руководства к войне… И сейчас подавляющее большинство боеспособных частей по этому направлению переброшено на Украину», - добавил информатор.

Newsweek связался с министерствами иностранных дел россии и Японии для получения комментариев.