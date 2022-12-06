росія розгорнула протиракетні комплекси "Бастіон" на Курилах поблизу Японії

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"Берегові військовослужбовці Тихоокеанського флоту будуть нести цілодобову вахту з контролю за прилеглою акваторією і протоковими зонами", - йдеться в повідомленні.

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Комплекси "Бастіон", які мають ракети з дальністю польоту до 500 км, були розгорнуті на острові Парамушир у північній частині Курильських островів. Повідомляється, що на Парамуширі також розгорнуто військове містечко з умовами для цілорічного несення служби, розміщення, відпочинку та харчування особового складу.

Розгортання відбувається через рік після того, як росія встановила системи "Бастіон" на острові Матуа Сахалінської області. Згідно зі звітом Центру стратегічних та міжнародних досліджень США (Center for Strategic and International Studies), опублікованому у вересні цього року, затьмарена повномасштабним вторгненням в Україну мілітаризація москвою Курильських островів "здебільшого пройшла поза увагою".

"Кроки росії щодо посилення своєї присутності свідчать про те, що острови продовжуватимуть відігравати згубну роль у майбутньому російсько-японських відносин і що Японія та Сполучені Штати повинні поглибити консультації щодо діяльності росії в регіоні", - зазначили експерти центру.

Нагадаємо

За даними ЗМІ, росія готувалася до нападу на Японію влітку 2021 року.