Россия приостановила работу "Северного потока" до августа - "Нафтогаз"

"Россия вновь приостановила работу "Северного потока" из-за планового ремонта. Вплоть до конца июля. И снова украинская ГТС (которая, кстати, никогда не останавливала транзит из-за ремонта или техобслуживания) компенсирует европейским потребителям проблемы у россиян", - отметили в НАК.



Напомним, в Берлине между Украиной, Европейским союзом и Россией 17 июля состоятся трехсторонние консультации по условиям, по которым с 1 января 2020 года в страны ЕС будет транспортироваться по украинским газопроводам российский газ. В переговорах примут участие министр энергетики России Александр Новак и министр иностранных дел Украины Павел Климкин.



Как сообщал УНН, представитель федерального правительства Германии заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море не должно ставить под угрозу статус Украины как транзитного государства.