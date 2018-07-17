Росія призупинила роботу "Північного потоку" до серпня – "Нафтогаз"

"Росія знов призупинила роботу "Північного потоку" через плановий ремонт. Аж до кінця липня. І знову українська ГТС (яка, до речі, ніколи не зупиняла транзит через ремонт або техобслуговування) компенсує європейським споживачам проблеми у росіян", - зазначили у НАК.



Нагадаємо, у Берліні між Україною, Європейським союзом і Росією 17 липня відбудуться тристоронні консультації щодо умов, за якими з 1 січня 2020 року до країн ЄС транспортуватиметься по українських газопроводах російський газ. У переговорах візьмуть участь міністр енергетики Росії Олександр Новак та міністр закордонних справ України Павло Клімкін.



Як повідомляв УНН, представник федерального уряду Німеччини заявив, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" через Балтійське море не повинно ставити під загрозу статус України як транзитної держави.