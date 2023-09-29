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россия постоянно глушит GPS-связь в территориальных водах Румынии

россия постоянно глушит GPS-связь в территориальных водах Румынии

Киев • УНН

 • 156969 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. россия «активно и постоянно» глушит GPS-связь кораблей в территориальных водах Румынии. Страны НАТО должны готовиться к долгосрочной конфронтации с режимом рф, заявил начальник штаба армии страны генерал Даниэль Петреску. Об этом сообщает Romania Journal, пишет УНН.

Цитата

«Мы не видим конца этой войны сейчас, и хотя мы восхищаемся стойкостью украинского общества перед лицом российских атак, мы также должны готовиться к долгосрочной конфронтации с режимом российской федерации», – сказал генерал Петреску.

Он отметил, что россия «активно и постоянно» глушит GPS-связь кораблей в территориальных водах Румынии, что создает большой риск столкновений.

«Есть постоянный риск, связанный с ростом вероятности инцидентов на границе НАТО, вызванных возможностью того, что определенные беспилотники или ракеты могут промахнуться. Инфраструктура Румынии или коммерческие суда в территориальных водах могут быть поражены по ошибке», - сказал Петреску.

По словам начальника штаба армии, Черное море стало зоной боевых действий. Он назвал дрейфующие мины еще одной опасностью.

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