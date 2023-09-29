росія постійно глушить GPS–зв’язок у територіальних водах Румунії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. росія «активно і постійно» глушить GPS-зв'язок кораблів у територіальних водах Румунії. Країни НАТО мають готуватися до довгострокової конфронтації з режимом рф, заявив начальник штабу армії країни генерал Даніель Петреску. Про це повідомляє Romania Journal, пише УНН.
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«Ми не бачимо кінця цієї війни зараз, і хоча ми захоплюємося стійкістю українського суспільства перед лицем російських атак, ми також повинні готуватися до довгострокової конфронтації з режимом російської федерації», – сказав генерал Петреску.
Він зазначив, що росія «активно і постійно» глушить GPS-зв'язок кораблів у територіальних водах Румунії, що створює великий ризик зіткнень.
«Є постійний ризик, пов’язаний зі зростанням ймовірності інцидентів на кордоні НАТО, спричинених можливістю того, що певні безпілотники чи ракети можуть промахнутися. Інфраструктура Румунії або комерційні судна в територіальних водах можуть бути вражені помилково», - сказав Петреску.
За словами начальника штабу армії, Чорне море стало зоною бойових дій. Він назвав дрейфуючі міни ще однією небезпекою.
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