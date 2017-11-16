Россия распространяет теории заговора, чтобы отвлечь внимание от смерти Магнитского - Госдеп США

"Мы чтим память Сергея Магнитского, умершего 16 ноября 2009 года в московской тюрьме", - говорится в заявлении представителя Госдепа Хизер Нойерт.

Она напомнила, что расследование, проведенное Советом по правам человека при президенте России, пришло к выводу, что Магнитский подвергался в тюрьме жестоким избиениям, и члены совета отмечали, что его смерть стала результатом избиения и пыток, которые применяли к нему сотрудники внутренних дел.

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"Магнитский раскрыл схему масштабного налогового мошенничества, осуществляемого с участием российских чиновников, и был отправлен в тюрьму теми, чьи преступления он раскрыл. Российские власти так и не привлекла к ответственности виновных в его смерти и вместо этого, как представляется, все чаще распространяет теории заговора с целью отвлечь внимание от этого преступления", - отметила представитель Госдепартамента.

Отметим, московский юрист Сергей Магнитский, который разоблачил схему большого налогового мошенничества с участием российских чиновников, умер в СИЗО в 2009 году.

"Отдавая дань исключительному мужеству Магнитского, мы будем и дальше поддерживать усилия по привлечению к ответственности виновных в жестоком обращении с ним в тюрьме и его смерти, в том числе через реализацию принятого в 2012 году Закону Сергея Магнитского", - резюмировала Нойерт.

Напомним, правительство Канады соответствии с новым законом "За справедливость в отношении жертв коррумпированных иностранных официальных лиц" ввело санкции против 52 граждан различных стран в том числе 30 граждан РФ.