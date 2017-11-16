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Росія поширює теорії змови, щоб відвернути увагу від смерті Магнітського - Держдеп США

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. США будуть і далі підтримувати роботу по залученню до відповідальності винних у жорстокому поводженні з російським юристом і борцем з корупцією Сергієм Магнітським, який помер у в'язниці вісім років тому. Про це повідомили в Держдепартаменті США, передає УНН.

“Ми вшановуємо пам’ять Сергія Магнітського, який помер 16 листопада 2009 року в московській в’язниці”, — йдеться в заяві представника Держдепу Хізер Нойерт.

Вона нагадала, що розслідування, проведене Радою з прав людини при президенті Росії, прийшло до висновку, що Магнітський піддавався у в’язниці жорстоким побиттям, і що члени ради відзначали, що його смерть стала результатом побиття і тортур, які застосовували до нього співробітники внутрішніх справ.

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“Магнітський розкрив схему масштабного податкового шахрайства, здійснюваного за участю російських чиновників, і був відправлений до в’язниці тими, чиї злочини він розкрив. Російська влада так і не притягнула до відповідальності винних у його смерті і замість цього, як видається, все частіше поширює теорії змови з метою відвернути увагу від цього злочину”, - зазначила представник Держдепартаменту.

Зазначимо, московський юрист Сергій Магнітський, який викрив схему великого податкового шахрайства за участю російських чиновників, помер в СІЗО у 2009 році.

“Віддаючи данину винятковому мужності Магнітського, ми будемо і далі підтримувати зусилля по залученню до відповідальності винних у жорстокому поводженні з ним у в’язниці і його смерті, в тому числі через реалізацію прийнятого в 2012 році Закону Сергія Магнітського”, — резюмувала Нойерт.

Нагадаємо, уряд Канади відповідно до нового закону “За справедливість щодо жертв корумпованих іноземних офіційних осіб” ввів санкції проти 52 громадян різних країн у тому числі 30 громадянина РФ.

 

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