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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 46749 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 67594 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 123196 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 133605 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 123865 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126840 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129275 просмотра

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5 марта, 17:33 • 153035 просмотра

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Россия пообещала Венесуэле помочь "защититься" от США

Россия пообещала Венесуэле помочь "защититься" от США

Киев  •  УНН

 • 10638 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что Россия поможет Венесуэле "защититься" от попыток США сменить власть в этой южноамериканской стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Во время встречи председатель венесуэльского минобороны Владимир Падрини Лопес и министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудили вопросы военно-технического сотрудничества и подписали соглашение о взаимных визитах военных кораблей в порты обеих стран.

"Москва снова предостерегла Вашингтон от вмешательства во внутренние дела Венесуэлы. По мнению Шойгу, цель давления США на официальный Каракас - дестабилизировать ситуацию", - говорится в сообщении.

США в свою очередь резко раскритиковали присутствие российских военных экспертов в Венесуэле. В июле председатель Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер сообщил о значительном военном присутствии России в Венесуэле. По его словам, представители Москвы среди прочего поддерживают работу российской военной техники.

Напомним, лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо обвинил власти в препятствовании решению внутриполитического кризиса.

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