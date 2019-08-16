Росія пообіцяла Венесуелі допомогти "захиститися" від США
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу заявив, що Росія допоможе Венесуелі "захиститися" від спроб США змінити владу в цій південноамериканській країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Під час зустрічі голова венесуельського міноборони Володимир Падріні Лопес та міністр оборони РФ Сергій Шойгу обговорили питання військово-технічного співробітництва та підписали угоду про взаємні візити військових кораблів до портів обох країн.
"Москва знову застерегла Вашингтон від втручання у внутрішні справи Венесуели. На думку Шойгу, мета тиску США на офіційний Каракас - дестабілізувати ситуацію", - йдеться в повідомленні.
США своєю чергою різко розкритикували присутність російських військових експертів в Венесуелі. У липні голова Південного командування збройних сил США адмірал Крейг Фоллер повідомив про значну військову присутність Росії в Венесуелі. За його словами, представники Москви серед іншого підтримують роботу російської військової техніки.
Нагадаємо, лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо звинуватив владу в перешкоджанні вирішенню внутрішньополітичної кризи.