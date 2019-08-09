Лідер опозиції Венесуели Гуайдо звинуватив президента країни в перешкоджанні переговорам
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо в четвер звинуватив владу в перешкоджанні вирішенню внутрішньополітичної кризи. Днем раніше президент країни Ніколас Мадуро відмовився від участі в черговому раунді переговорів з опозицією, який планувалося провести на Барбадосі. Про це повідомляє УНН із посиланням на радіостанцію Union Radio, яка наводить фрагменти виступу Гуайдо.
“Вчора (влада Венесуели) знову продемонстрували всьому світу, що вони самі є головною перешкодою на шляху до вирішення кризи”, — сказав Гуайдо. Такий крок глави держави “свідчить про відсутність в правлячих колах єдності з питання передачі влади” опозиції, вважає Гуайдо. На його думку, Мадуро відстоює особисті інтереси, намагаючись шантажувати міжнародне співтовариство, щоб уникнути санкцій.
“Необхідно без найменших вагань посилити тиск на (владу Венесуели) на всіх переговорних майданчиках”, — стверджує лідер опозиції.
У середу влада Венесуели прийняла рішення відмовитися від участі в черговому раунді переговорів на Барбадосі, посилаючись на “небезпечну і грубу агресію по відношенню до Венесуели з боку адміністрації (президента США Дональда) Трампа”, яку підтримує опозиція Боліваріанської Республіки. При цьому днем раніше глава МЗС Венесуели Хорхе Арреаса заявляв, що нові американські санкції “не змусять (представників Каракаса) покинути стіл переговорів”.
У травні в Осло пройшли як мінімум два раунди непрямих переговорів між владою і опозицією Венесуели, які були організовані за посередництва уряду Норвегії. 8 липня новий етап діалогу почався на Барбадосі. Тоді Мадуро заявив, що переговори були насиченими, і не виключив, що консультації можуть завершитися досягненням угод.
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