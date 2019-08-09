Лідер опозиції Венесуели Гуайдо звинуватив президента країни в перешкоджанні переговорам

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо в четвер звинуватив владу в перешкоджанні вирішенню внутрішньополітичної кризи. Днем раніше президент країни Ніколас Мадуро відмовився від участі в черговому раунді переговорів з опозицією, який планувалося провести на Барбадосі. Про це повідомляє УНН із посиланням на радіостанцію Union Radio, яка наводить фрагменти виступу Гуайдо.