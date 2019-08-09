З початку року інфляція у Венесуелі досягла 1600%

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Інфляція у Венесуелі в липні склала 33,8%, а з початку цього року - майже 1,6 тисяч відсотків. Такі дані оприлюднив у четвер постійний комітет Національної асамблеї (однопалатного парламенту) Венесуели з питань фінансів і економічного розвитку. Законодавчий орган знаходиться під контролем політичних опонентів уряду, передає УНН.