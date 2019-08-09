З початку року інфляція у Венесуелі досягла 1600%
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Інфляція у Венесуелі в липні склала 33,8%, а з початку цього року - майже 1,6 тисяч відсотків. Такі дані оприлюднив у четвер постійний комітет Національної асамблеї (однопалатного парламенту) Венесуели з питань фінансів і економічного розвитку. Законодавчий орган знаходиться під контролем політичних опонентів уряду, передає УНН.
Згідно з підрахунками парламентаріїв, в річному вираженні ціни в липні виросли на 264 тис. відсотків, що нижче, ніж в попередні місяці. “Гіперінфляція зберігається, а зниження показників безпосередньо пов’язано з падінням попиту (на товари і послуги) на 35% протягом року”, — так прокоментував отримані дані член комітету Альфонсо Маркіна.
Раніше УНН повідомляв, що станом з початку 2019 року та по червень інфляція у Венесуелі сягнула понад 900%.
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Венесуела в останні роки переживає гостру соціально-економічну кризу, що супроводжується гіперінфляцією і девальвацією національної валюти. У поточному році ситуацію ускладнило різке загострення протистояння між урядом і його політичними противниками. Лідер опозиції Хуан Гуайдо 23 січня оголосив себе виконуючим обов’язки президента Венесуели. Тимчасовим главою держави його визнали США, до них приєдналися країни Групи Ліми (за винятком Мексики), Організація американських держав і більшість країн ЄС.