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Уряд Венесуели відмовився від переговорів з опозицією

Уряд Венесуели відмовився від переговорів з опозицією

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Влада Венесуели прийняла рішення відмовитися від участі в черговому раунді переговорів з опозицією на Барбадосі. Відповідний документ в середу опублікував у своєму Twitter міністр зв'язку й інформації Боліваріанської Республіки Хорхе Родрігес, передає УНН.

“Не дивлячись на те, що делегація опозиції, призначена (лідером опозиції) Хуаном Гуайдо вже знаходиться на Барбадосі для участі в переговорах, запланованих на цей тиждень, президент (Венесуели) Ніколас Мадуро прийняв рішення не відправляти (свою) делегацію”, — йдеться в заяві.

У документі наголошується, що причиною відмови є “небезпечна і груба агресія по відношенню до Венесуели з боку адміністрації (президента США Дональда) Трампа”, яку підтримує опозиція Боліваріанської Республіки.

У травні в Осло пройшли як мінімум два раунди непрямих переговорів між владою і опозицією Венесуели, організованих за посередництва уряду Норвегії. 8 липня новий етап діалогу почався на Барбадосі. Мадуро заявив, що переговори були насиченими, і не виключив, що консультації можуть завершитися досягненням угод.

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