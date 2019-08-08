Уряд Венесуели відмовився від переговорів з опозицією
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Влада Венесуели прийняла рішення відмовитися від участі в черговому раунді переговорів з опозицією на Барбадосі. Відповідний документ в середу опублікував у своєму Twitter міністр зв'язку й інформації Боліваріанської Республіки Хорхе Родрігес, передає УНН.
“Не дивлячись на те, що делегація опозиції, призначена (лідером опозиції) Хуаном Гуайдо вже знаходиться на Барбадосі для участі в переговорах, запланованих на цей тиждень, президент (Венесуели) Ніколас Мадуро прийняв рішення не відправляти (свою) делегацію”, — йдеться в заяві.
У документі наголошується, що причиною відмови є “небезпечна і груба агресія по відношенню до Венесуели з боку адміністрації (президента США Дональда) Трампа”, яку підтримує опозиція Боліваріанської Республіки.
У травні в Осло пройшли як мінімум два раунди непрямих переговорів між владою і опозицією Венесуели, організованих за посередництва уряду Норвегії. 8 липня новий етап діалогу почався на Барбадосі. Мадуро заявив, що переговори були насиченими, і не виключив, що консультації можуть завершитися досягненням угод.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Глава Конституційної асамблеї Венесуели заявив, що країна готова до "абсолютної війни" з США