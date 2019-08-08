Правительство Венесуэлы отказалось от переговоров с оппозицией
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Власти Венесуэлы приняли решение отказаться от участия в очередном раунде переговоров с оппозицией на Барбадосе. Соответствующий документ в среду опубликовал в своем Twitter министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес, передает УНН.
“Несмотря на то, что делегация оппозиции, предназначенная (лидером оппозиции) Хуаном Гуайдо уже находится на Барбадосе для участия в переговорах, запланированных на эту неделю, президент (Венесуэлы) Николас Мадуро принял решение не отправлять (свою) делегацию”, — говорится в заявлении.
В документе отмечается, что причиной отказа является “опасна и грубая агрессия по отношению к Венесуэлы со стороны администрации (президента США Дональда) Трампа”, которую поддерживает оппозиция Боливарианской Республики.
В мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властью и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства Норвегии. 8 июля новый этап диалога начался на Барбадосе. Мадуро заявил, что переговоры были насыщенными, и не исключил, что консультации могут завершиться достижением соглашений.
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