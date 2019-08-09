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7 марта, 06:35 • 100457 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 129332 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139355 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127326 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128674 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 130648 просмотра

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5 марта, 17:33 • 153185 просмотра

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Лидер оппозиции Венесуэлы Гуайдо обвинил президента страны в препятствовании переговорам

Лидер оппозиции Венесуэлы Гуайдо обвинил президента страны в препятствовании переговорам

Киев  •  УНН

 • 7945 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо в четверг обвинил власть в препятствовании решению внутриполитического кризиса. Днем ранее президент страны Николас Мадуро отказался от участия в очередном раунде переговоров с оппозицией, который планировалось провести на Барбадосе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на радиостанцию Union Radio, которая приводит фрагменты выступления Гуайдо.

“Вчера (власти Венесуэлы) вновь продемонстрировали всему миру, что они сами являются главным препятствием на пути к решению кризиса”, — сказал Гуайдо. Такой шаг главы государства “свидетельствует об отсутствии в правящих кругах единства по вопросу передачи власти” оппозиции, считает Гуайдо. По его мнению, Мадуро отстаивает личные интересы, пытаясь шантажировать международное сообщество, чтобы избежать санкций.

“Необходимо без малейших колебаний усилить давление на (власти Венесуэлы) на всех переговорных площадках”, — утверждает лидер оппозиции.

В среду власти Венесуэлы приняли решение отказаться от участия в очередном раунде переговоров на Барбадосе, ссылаясь на “опасную и грубую агрессию по отношению к Венесуэле со стороны администрации (президента США Дональда) Трампа” , которую поддерживает оппозиция Боливарианской Республики. При этом днем ​​ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявлял, что новые американские санкции “не заставят (представителей Каракаса) покинуть стол переговоров”.

В мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властью и оппозицией Венесуэлы, которые были организованы при посредничестве правительства Норвегии. 8 июля новый этап диалога начался на Барбадосе. Тогда Мадуро заявил, что переговоры были насыщенными, и не исключил, что консультации могут завершиться достижением соглашений.

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