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Россия планирует высадку десанта в Одессе и области - Данилов

Россия планирует высадку десанта в Одессе и области - Данилов

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 марта. УНН. Российские оккупанты готовятся осуществить высадку десанта в Одессе и области. Об этом в эфире телемарафона сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает УНН.

Цитата

"На Черном море они хотели еще три-четыре дня назад создать эту ситуацию, но была погода... Они вынуждены были уйти в Севастополь, сейчас они возвращаются. В них есть сейчас большое желание начать десантирование, то что касается территории Одессы и Одесской области, но поверьте, их там ждут, и легкой, как они считают, прогулки, как они в свое время хотели пройтись по Крещатику, у них тоже не будет", - заявил Данилов.

Детали

Данилов подчеркнул, что речь идет о высадке десанта на территории Одесской области для того, чтобы взять на сегодня под контроль ситуацию в Одессе.

"Но я еще раз подчеркиваю, мы это вполне осознаем, мы понимаем, что там происходит, и ситуация на сегодня там находится под контролем. Там есть кому их встречать", - подчеркнул он.

Напомним

Оккупанты сбили собственный беспилотник, но доложили руководству об уничтожении "Байрактара".

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