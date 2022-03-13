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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Росія планує висадку десанту в Одесі та області - Данілов

Росія планує висадку десанту в Одесі та області - Данілов

Київ • УНН

 • 158002 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Російські окупанти готуються здійснити висадку десанту в Одесі та області. Про це в ефірі телемарафону повідомиа Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, передає УНН.

Цитата 

"На Чорному морі вони хотіли ще три-чотири дні тому створити цю ситуацію, але була погода... вони змушені були піти в Севастополь, зараз вони повертаються. У них є зараз велике бажання почати десантування, то що стосується території Одеси та Одеської області, але повірте, на їх там чекають, і легкої, як вони вважають, прогулянки, як вони свого часу хотіли пройтися по Хрещатику, у них теж не буде", - заявив Данілов.

Деталі 

Данілов підкреслив, що мова йде про висадку десанту на території Одеської області для того, щоб взяти на сьогодні під контроль ситуацію в Одесі.

"Але я ще раз підкреслюю, ми це цілком усвідомлюємо, ми розуміємо, що там відбувається, і ситуація на сьогодні там є під контролем. Там є кому їх зустрічати", - наголосив він.

Нагадаємо 

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