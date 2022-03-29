россия перебросила на восток Украины "вагнеровцев" вместе с руководством - разведка Британии

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"Российская частная военная компания "Группа Вагнера" уже развернута на востоке Украины", - сообщила британская разведка.

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Также как говорится "через тяжелые потери и в значительной степени из-за вторжения что застопорилось, россия, скорее всего, была вынуждена переориентировать персонал "Вагнера" в Украине за счет операций в Африке и Сирии".

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