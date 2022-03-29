россия перебросила на восток Украины "вагнеровцев" вместе с руководством - разведка Британии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Россия перебросила на восток Украины более тысячи бойцов ЧВК "Вагнера" вместе с их высшим руководством. Это связано с большими потерями кадровых солдат и офицеров армии рф. Об этом информирует УНН со ссылкой на Twitter Министерства обороны Великобритании.
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"Российская частная военная компания "Группа Вагнера" уже развернута на востоке Украины", - сообщила британская разведка.
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Также как говорится "через тяжелые потери и в значительной степени из-за вторжения что застопорилось, россия, скорее всего, была вынуждена переориентировать персонал "Вагнера" в Украине за счет операций в Африке и Сирии".
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