росія перекинула на схід України "вагнерівців" разом із керівництвом - розвідка Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. росія перекинула на схід України більше тисячі бійців ПВК "Вагнера" разом з їхнім вищим керівництвом. Це пов'язано з великими втратами кадрових солдатів і офіцерів армії рф. Про це інформує УНН з посиланням на Twitter Міністерства оборони Великої Британії.
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"Російська приватна військова компанія "Група Вагнера" вже розгорнута на сході України", – повідомила британська розвідка.
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Також як зазначається "через важкі втрати та значною мірою через вторгнення, що застопорилося, росія, швидше за все, була змушена переорієнтувати персонал "Вагнера" в Україну за рахунок операцій в Африці і Сирії".
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