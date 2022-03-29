росія перекинула на схід України "вагнерівців" разом із керівництвом - розвідка Британії

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"Російська приватна військова компанія "Група Вагнера" вже розгорнута на сході України", – повідомила британська розвідка.

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Також як зазначається "через важкі втрати та значною мірою через вторгнення, що застопорилося, росія, швидше за все, була змушена переорієнтувати персонал "Вагнера" в Україну за рахунок операцій в Африці і Сирії".

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