Россия оштрафовала Google на 500 тысяч рублей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций оштрафовала компанию Google на 500 тысяч рублей за неисполнение российского законодательства - неприсоединения к Федеральной государственной информационной системы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Оштрафовали Google на 500 тысяч рублей", - об этом сообщил журналистам глава ведомства Александр Жаров.
Он добавил, что ведомство продолжит наблюдать за компанией на предмет исполнения законодательства РФ и анонсировал о том, что в ближайшее время начнут следующее административное дело в отношении Google.
Компания в установленные сроки не подключилась к Федеральной государственной информационной системы с перечнем заблокированных сайтов в России.
В ноябре ведомством был составлен протокол об административном нарушении.
Напомним, австралийские надзорные органы требуют более строгого контроля над интернет-корпорациями Facebook и Google.