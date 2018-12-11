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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака 7–14 апреля
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Россия оштрафовала Google на 500 тысяч рублей

Киев • УНН

 • 8804 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций оштрафовала компанию Google на 500 тысяч рублей за неисполнение российского законодательства - неприсоединения к Федеральной государственной информационной системы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Россия оштрафовала Google на 500 тысяч рублей

"Оштрафовали Google на 500 тысяч рублей", - об этом сообщил журналистам глава ведомства Александр Жаров.

Он добавил, что ведомство продолжит наблюдать за компанией на предмет исполнения законодательства РФ и анонсировал о том, что в ближайшее время начнут следующее административное дело в отношении Google.

Компания в установленные сроки не подключилась к Федеральной государственной информационной системы с перечнем заблокированных сайтов в России.

В ноябре ведомством был составлен протокол об административном нарушении.

Напомним, австралийские надзорные органы требуют более строгого контроля над интернет-корпорациями Facebook и Google.

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