Росія оштрафувала Google на 500 тисяч рублів

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій оштрафувала компанію Google на 500 тисяч рублів за невиконання російського законодавства - неприєднання до Федеральної державної інформаційної системи. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.



