Росія оштрафувала Google на 500 тисяч рублів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій оштрафувала компанію Google на 500 тисяч рублів за невиконання російського законодавства - неприєднання до Федеральної державної інформаційної системи. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Оштрафували Google на 500 тисяч рублів", - про це повідомив журналістам голова відомства Олександр Жаров.
Він додав, що відомство продовжить спостерігати за компанією на предмет виконання законодавства РФ і анонсував про те, що найближчим часом почнуть наступну адміністративну справу по відношенню до Google.
Компанія у встановлені терміни не підключилась до Федеральної державної інформаційної системи з переліком заблокованих сайтів в Росії.
В листопаді відомством було складено протокол про адміністративне порушення.
Нагадаємо, австралійські наглядові органи вимагають більш суворого контролю над інтернет-корпораціями Facebook і Google.