россия оштрафовала Фонд Викимедиа за записи о войне в Украине

Детали

Станислав Козловский заявил, что штраф был наложен за то, что не были удалены записи, удаления которых требовала россия.

Он сказал, что фонд подаст апелляцию.

«У нас остается достаточно сильная правовая процессуальная позиция, поэтому мы имеем основания полагать, что нам удастся добиться отмены и этого штрафа, и тех, которые были выписаны в апреле», - сказал Козловский, имея в виду ранее наложенные штрафы на общую сумму 5 млн рублей.

Две статьи на русском языке назывались «Ненасильственное сопротивление гражданского населения Украины в ходе вторжения россии» и «Оценки вторжения россии в Украину в 2022 году».

Козловский заявил, что есть риск увеличения количества дел против Фонда Викимедиа.

Он добавил, что в Wikipedia есть много статей о российском вторжении в Украину и пока только три судебных дела.

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