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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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росія оштрафувала Фонд Вікімедіа за записи про війну в Україні

росія оштрафувала Фонд Вікімедіа за записи про війну в Україні

Київ • УНН

 • 216279 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Російський суд оштрафував власника Wikipedia Фонд Вікімедіа на 2 мільйони рублів (32 600 доларів) за статті щодо війни в Україні, повідомив Reuters голова російського відділення фонду, передає УНН.

Деталі

Станіслав Козловський заявив, що штраф було накладено за те, що не було видалено записів, видалення яких вимагала росія.

Він сказав, що фонд подасть апеляцію.

«У нас залишається досить сильна правова процесуальна позиція, тому ми маємо підстави вважати, що нам вдасться домогтися скасування і цього штрафу, і тих, які були виписані у квітні», - сказав Козловський, маючи на увазі раніше накладені штрафи на загальну суму 5 млн рублів.

Дві статті російською мовою називалися «Ненасильницький опір громадянського населення України в ході вторгнення росії» та «Оцінки вторгнення росії в Україну у 2022 році».

Козловський заявив, що є ризик збільшення кількості справ проти Фонду Вікімедіа.

Він додав, що у Wikipedia є багато статей про російське вторгнення в Україну і поки що лише три судові справи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Роскомнагляд пригрозив блокуванням "Вікіпедії" через статтю "Вторгнення росії в Україну (2022)"

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