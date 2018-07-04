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Россия не признает легитимность должностных лиц в ПАСЕ и не возобновит выплаты - МИД РФ

Россия не признает легитимность должностных лиц в ПАСЕ и не возобновит выплаты - МИД РФ

Киев  •  УНН

 • 8489 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Россия выполнит все финансовые обязательства за период с момента вынужденного принятия решения о прекращении выплат только после полного восстановления прав делегации Федерального Собрания Российской Федерации в ПАСЕ. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, обнародованном в среду, передает УНН.

В министерстве отметили, что Парламентская ассамблея пока "не реагирует должным образом" на критику со стороны РФ о практике лишения Ассамблеей полномочий парламентских представителей страны-члена, которая, по мнению министерства, противоречит Уставу Совета Европы.

"Бездумные действия ПАСЕ уже привели к тому, что практически половина судей Европейского Суда по правам человека и Комиссар по правам человека избран без участия российских парламентариев. В июне 2019 должны состояться выборы Генерального секретаря. Легитимность высоких должностных лиц Совета Европы, избранных без российских голосов находится для нас под вопросом", - подчеркнули в российском МИД.

В то же время российское ведомство отметило, что Кремль ценит "активные усилия" Генерального секретаря Совета Европы Турбйорна Ягланда и Президента ПАСЕ Микеле Николетти.

"Отмечаем последовательную позицию генсекретаря Т.Ягланда в пользу сохранения Совета Европы как фундамента уникального общеевропейского правового пространства. Надеемся на активную роль государств, председательствующих в Комитете министров в ближайший год. Неплохой задел для устранения дисбаланса в регламентных документах ПАСЕ создан по итогам работы в январе -июне этого года под руководством Председателя Ассамблеи М.Николетти и с участием российских парламентариев Специального комитета по вопросу о роли и миссии ПАСЕ", - говорится сообщении МИД.

"Еще раз подтверждаем, что после полного восстановления прав делегации Федерального Собрания Российской Федерации в ПАСЕ Россия выполнит все финансовые обязательства за период с момента вынужденного принятия решения о прекращении выплат", - отметили в министерстве.

Напомним, по словам главы парламентской делегации в ПАСЕ Владимира Арьева, Генсек СЕ одной рукой просит Путина помиловать Сенцова, а другой рекламирует РФ.

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