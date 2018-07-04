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Росія не визнає легітимність посадовців в ПАРЄ і не відновить виплати - МЗС РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Росія виконає всі фінансові зобов'язання за період з моменту вимушеного прийняття рішення про припинення виплат лише після повного відновлення прав делегації Федеральних Зборів Російської Федерації в ПАРЄ. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Росії, оприлюдненій в середу, передає УНН.

У міністерстві зазначили, що Парламентська асамблея поки "не реагує належним чином" на критику з боку РФ щодо практики позбавлення Асамблеєю повноважень парламентських представників країни-члена Організації, яка, на думку міністерства, суперечить Статуту Ради Європи.

"Бездумні дії ПАРЄ вже призвели до того, що практично половина суддів Європейського Суду з прав людини та Комісар з прав людини обрано без участі російських парламентаріїв. У червні 2019 року мають відбутися вибори Генерального секретаря. Легітимність високих посадових осіб Ради Європи, обраних без російських голосів, знаходиться для нас під питанням", - підкреслили в російському МЗС.

У той же час російське відомство зазначило, що Кремль цінує "активні зусилля" Генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда та Президента ПАРЄ Мікеле Ніколетті.

"Відзначаємо послідовну позицію Генсекретаря Т.Ягланда на користь збереження Ради Європи як фундаменту унікального загальноєвропейського правового простору. Сподіваємося на активну роль держав, які головують у Комітеті міністрів в найближчий рік. Непоганий заділ для усунення дисбалансу в регламентних документах ПАРЄ створений за підсумками праці в січні-червні ц.р. під керівництвом Голови Асамблеї М.Ніколетті і за участю російських парламентаріїв Спеціального комітету з питання про роль і місію ПАРЄ", - йдеться повідомлені МЗС.

"Ще раз підтверджуємо, що після повного відновлення прав делегації Федеральних Зборів Російської Федерації в ПАРЄ Росія виконає всі фінансові зобов'язання за період з моменту вимушеного прийняття рішення про припинення виплат", - зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, за словами Голови парламентської делегації в ПАРЄ Володимира Ар’єва, Генсек РЄ однією рукою просить Путіна помилувати Сенцова, а іншою рекламує РФ.

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