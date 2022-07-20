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россия не будет поставлять нефть на мировые рынки, если страны G7 ограничат ее цену

россия не будет поставлять нефть на мировые рынки, если страны G7 ограничат ее цену

Киев • УНН

 • 190853 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. россия не будет поставлять нефть на мировые рынки в случае введения ограничений на ее цену, которые обсуждают страны G7, она окажется ниже затрат на добычу, заявил вице-премьер рф александр новак. Об этом пишет газета Коммерсанть, передает УНН.

Цитата

"Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти... естественно, россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки, это значит, что мы просто в убыток работать не будем", - заявил он.

Что предшествовало

G7, группа самых богатых западных стран мира, заявила на недавнем саммите в Баварии, что изучает возможность ограничения цен на российскую нефть, тем самым не позволяя Москве получать прибыль от скачков рыночных цен из-за вторжения в Украину.

Ограничение цен может действовать через систему, позволяющую сократить или запретить страхование или финансирование поставок российской нефти сверх определенной суммы.

Проще говоря, если танкер согласится принять партию нефти из россии по более высокой цене барреля, чем установленная G7, он не сможет получить страховые и финансовые услуги, необходимые для успеха такого соглашения.

В ответ Москва заявила, что любые планы ограничения цен приведут к дефициту нефти на мировых рынках и стремительному росту цен для европейских потребителей.

Однако, чтобы такой шаг заработал, G7 нужно будет привлечь к участию не входящие в ее состав страны, особенно крупных потребителей российской нефти, таких как Китай, Индия и Турция.

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