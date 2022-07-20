росія не постачатиме нафту на світові ринки, якщо країни G7 обмежать її ціну
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. росія не постачатиме нафту на світові ринки у разі введення обмежень на її ціну, які обговорюють країни G7, вона виявиться нижчою від витрат на видобуток, заявив віце-прем'єр рф олександр новак. Про це пише газета Комерсант, передає УНН.
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"Якщо ці ціни, про які говорять, будуть нижчими від витрат для виробництва нафти... природно, росія не забезпечуватиме постачання цієї нафти на світові ринки, це означає, що ми просто на збиток працювати не будемо", - заявив він.
Що передувало
G7, група найбагатших західних країн світу, заявила на недавньому саміті в Баварії, що вивчає можливість обмеження цін на російську нафту, тим самим не дозволяючи Москві отримувати прибуток від стрибків ринкових цін через вторгнення в Україну.
Обмеження цін може діяти через систему, що дозволяє скоротити чи заборонити страхування, чи фінансування постачання російської нафти понад певну суму.
Простіше кажучи, якщо танкер погодиться прийняти партію нафти з росії за вищою ціною за барель, ніж встановлена G7, він не зможе отримати страхові та фінансові послуги, необхідні для успіху такої угоди.
У відповідь Москва заявила, що будь-які плани обмеження цін призведуть до дефіциту нафти на світових ринках та стрімкого зростання цін для європейських споживачів.
Однак, щоб такий крок запрацював, G7 потрібно буде залучити до участі країни, що не входять до її складу, особливо великих споживачів російської нафти, таких як Китай, Індія та Туреччина.