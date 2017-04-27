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Россия отправила на Донбасс очередной "гумконвой" – Госпогранслужба

Киев • УНН

 • 9483 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Российская Федерация отправила в подконтрольную боевикам часть Донбасса 64-й “гуманитарный конвой”, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Россия отправила на Донбасс очередной "гумконвой" – Госпогранслужба

С 6.50 до 7.40 через российские пункты пропуска “Донецк” и “Матвеев Курган” в Украину въехали две колонны — всего 41 автомобиль.

Отмечается, что российская сторона осуществила оформление конвоя в одностороннем порядке.

“Поскольку перемещение "гумконвоя" вновь происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей, украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций”, — сообщает ГПСУ.

По информации российской стороны, в грузовиках везли детские продукты питания и в одном автомобиле — медикаменты.

“Особенностью данного груза является несоответствие количества грузовиков, заявленных в предварительной ноте РФ. А автомобиль с медикаментами был заполнен лишь на 10%”, - отмечают пограничники.

Как сообщал УНН, на неподконтрольную Украине территорию Донбасса через КПВВ “Новотроицкое” проследовали 14 грузовых автомобилей от миссии Международного комитета Красного Креста и 10 грузовиков от благотворительной организации “Человек в беде”.

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