Росія відправила на Донбас черговий "гумконвой" – Держприкордонслужба
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Російська Федерація відправила у підконтрольну бойовикам частину Донбасу 64-й “гуманітарний конвой”, передає УНН із посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України (ДПСУ).
З 6.50 до 7.40 через російські пункти пропуску “Донецьк” та “Матвєєв Курган” в Україну в’їхали дві колони — всього 41 автомобіль.
Зазначається, що російська сторона здійснила оформлення конвою в односторонньому порядку.
“Оскільки переміщення "гумконвою" знову відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей, українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій”, — повідомляє ДПСУ.
За інформацією російської сторони, у вантажівках везли дитячі продукти харчування та в одному автомобілі — медикаменти.
“Особливістю даного вантажу є невідповідність кількості вантажівок, заявлених у попередній ноті РФ. А автомобіль із медикаментами був заповнений лише на 10%”, — відзначають прикордонники.
Як повідомляв УНН, на непідконтрольну Україні територію Донбасу через КПВВ “Новотроїцьке” прослідували 14 вантажних автомобілів від місії Міжнародного комітету Червоного Хреста і 10 вантажівок від благодійної організації “Людина в біді”.