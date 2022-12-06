россия может считать атаки на свои авиабазы наибольшим провалом сил обороны – британская разведка

Детали

"5 декабря 2022 года многочисленные открытые источники сообщили о взрывах на авиабазе энгельс в саратовской области россии и на аэродроме дягилево вблизи рязани, юго-восточнее москвы. Отметили, что два тяжелых бомбардировщика Ту-95 были повреждены в энгельсе, и три человека погибли в результате взрыва топливного бака в дягилеве. Причины взрывов не подтверждены. Однако, если россия оценит инциденты как умышленные атаки, она, вероятно, сочтет их одними из наиболее стратегически значимых провалов защиты сил с момента ее вторжения в Украину", – говорится в отчете.

Как отметили, авиабаза энгельс расположена на расстоянии более 600 км от границы с Украиной и является основной оперативной базой российской авиации дальнего действия на западе россии. Там базируется более 30 тяжелых бомбардировщиков. Эти самолеты способствуют ядерному сдерживанию, а также часто использовались для запуска обычных крылатых ракет по Украине.

"Российское командование, вероятно, будет пытаться наложить строгие санкции на российских офицеров, которых сочтут ответственными за допущение инцидента", – сообщили разведчики.

Напомним

Американское издание The New York Times со ссылкой на анонимные источники сообщило, что беспилотники на российские аэродромы 5 декабря запустили из Украины, и по меньшей мере один из ударов был нанесен с помощью спецподразделения.