росія може вважати атаки на свої авіабази найбільшим провалом сил оборони – британська розвідка

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 32097 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 66268 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 102063 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 152177 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 176777 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 355974 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 222514 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 194076 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 335615 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459234 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
97 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Wall Street Journal: Волц організував багато делікатних розмов у Signal, зокрема - на тему війни рф проти України

31 березня, 17:41 • 22639 перегляди

За цю суму можна придбати понад 1 млн FPV-дронів: Кравченко повідомив, що податкова у першому кварталі перевиконала показники на 36 млрд грн

31 березня, 17:45 • 28331 перегляди

У центрі Києва, на перехресті з вулицею Прорізною, з'явиться наземний перехід

31 березня, 17:56 • 30525 перегляди

Під час окупації Бучі загинуло 381 людина - Лубінець

31 березня, 18:09 • 27675 перегляди

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

22:41 • 14760 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 355954 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 335602 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 551770 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 681709 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 700736 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 79364 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 116375 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 201310 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 227196 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 220190 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

росія може вважати атаки на свої авіабази найбільшим провалом сил оборони – британська розвідка

росія може вважати атаки на свої авіабази найбільшим провалом сил оборони – британська розвідка

Київ • УНН

 • 603001 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Якщо вибухи на російських авіабазах дягілєво та енгельс визнають навмисними атаками, для росії це може стати одним із найбільших стратегічних провалів сил оборони з моменту вторгнення в Україну. Про це у Twitter повідомила розвідка міністерства оборони Великої Британії, передає УНН.

Деталі

"5 грудня 2022 року численні відкриті джерела повідомили про вибухи на авіабазі енгельс у саратовській області росії та на аеродромі дягілєво поблизу рязані, на південний схід від москви. Зазначили, що два важкі бомбардувальники Ту-95 були пошкоджені в енгельсі, і три людини загинули внаслідок вибуху паливного бака в дягілєво. Причини вибухів не підтверджені. Однак, якщо росія оцінить інциденти як навмисні атаки, вона, ймовірно, вважатиме їх одними з найбільш стратегічно значущих провалів сил захисту з моменту її вторгнення в Україну", – ідеться у звіті.

Як зазначили, авіабаза енгельс розташована на відстані понад 600 км від кордону з Україною і є основною оперативною базою російської авіації дальньої дії на заході росії. Там базується понад 30 важких бомбардувальників. Ці літаки сприяють ядерному стримуванню, а також часто використовувалися для запуску звичайних крилатих ракет по Україні.

"Російське командування, ймовірно, намагатиметься виявити та накласти суворі санкції на російських офіцерів, яких вважатимуть відповідальними за допущення інциденту", – повідомили розвідники.

Нагадаємо

Американське видання The New York Times із посиланням на анонімні джерела повідомило, що безпілотники на російські аеродроми 5 грудня запустили з України, і щонайменше один із ударів було завдано за допомогою спецпідрозділу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Bitcoin
$83,096.40
Золото
$3,173.20
Tesla
$258.01
Brent
$74.97
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,838.04