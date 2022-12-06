росія може вважати атаки на свої авіабази найбільшим провалом сил оборони – британська розвідка

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"5 грудня 2022 року численні відкриті джерела повідомили про вибухи на авіабазі енгельс у саратовській області росії та на аеродромі дягілєво поблизу рязані, на південний схід від москви. Зазначили, що два важкі бомбардувальники Ту-95 були пошкоджені в енгельсі, і три людини загинули внаслідок вибуху паливного бака в дягілєво. Причини вибухів не підтверджені. Однак, якщо росія оцінить інциденти як навмисні атаки, вона, ймовірно, вважатиме їх одними з найбільш стратегічно значущих провалів сил захисту з моменту її вторгнення в Україну", – ідеться у звіті.

Як зазначили, авіабаза енгельс розташована на відстані понад 600 км від кордону з Україною і є основною оперативною базою російської авіації дальньої дії на заході росії. Там базується понад 30 важких бомбардувальників. Ці літаки сприяють ядерному стримуванню, а також часто використовувалися для запуску звичайних крилатих ракет по Україні.

"Російське командування, ймовірно, намагатиметься виявити та накласти суворі санкції на російських офіцерів, яких вважатимуть відповідальними за допущення інциденту", – повідомили розвідники.

Нагадаємо

Американське видання The New York Times із посиланням на анонімні джерела повідомило, що безпілотники на російські аеродроми 5 грудня запустили з України, і щонайменше один із ударів було завдано за допомогою спецпідрозділу.