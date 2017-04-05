Россия может использовать Беларусь для нападения на Украину - Минобороны

"На севере территория Беларуси может быть использована для вторжения. Готовится железнодорожная магистраль в обход Украины. Планом названным "Запад-2017" предусмотрено осуществление масштабного перебрасывания войск из России в Беларусь с использованием более 4 тыс. железнодорожных вагонов", - сказал И.Руснак.

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По его словам, такие масштабные перемещения могут свидетельствовать о планах российской стороны перебросить на территорию Беларуси значительную часть личного состава, недавно сформированной первой гвардейской танковой армии западного военного округа и развернуть там большие военные группировки.

"Не исключается, что Россия может использовать проведения учений для осуществления очередных провокаций против Украины и стран Балтии", - добавил первый заместитель министра обороны Украины.

Кроме того, по словам И.Руснака, российский военный контингент - "около 1 тыс. человек в приднестровском районе Молдавии могут в любой момент времени быть использованы для атаки на нашу территорию".

При этом он сообщил, что на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой области сформированы два армейских корпуса, в состав которых входят 6 механизированных бригад, пехотная бригада, три отдельных полка и две артиллерийские бригады.

"Управление ими, комплектования и всестороннее обеспечение осуществляется Россией. Штатная численность группировки войск на территории Луганской и Донецкой области составляет около 36 тыс. человек. Это обученные, подготовленные боевики. Дополнительно в состав этой группировки, привлечено регулярные подразделения Вооруженных сил России, которые сейчас насчитывают примерно 2,9 тыс. человек и они размещены на оккупированных территориях Донбасса", - отметил И.Руснак.

Он добавил, что в таких условиях важным фактором успешного сдерживания российской агрессии является наращивание способности всех составляющих сектора безопасности и обороны и в частности вооруженных сил Украины.