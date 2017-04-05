Росія може використати Білорусь для нападу на Україну - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Територія Білорусі може бути використана Росією для вторгнення на територію України російських військ, про що свідчить масштабне переміщення військових сил з Росії у Білорусь. Про це заявив перший заступник міністра оборони Іван Руснак під час засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО передає кореспондент УНН.
"На півночі територія Білорусі може бути використана для вторгнення. Готується залізнична магістраль в обхід України. Планом названим "Запад-2017" передбачено здійснення масштабного перекидання військ з Росії до Білорусі з використанням понад 4 тис. залізничних вагонів", - сказав І.Руснак.
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За його словами, такі масштабні переміщення можуть свідчити про плани російської сторони перекинути на територію Білорусі значну частину особового складу, нещодавно сформованої першої гвардійської танкової армії західного військового округу і розгорнути там велике військове угруповання.
"Не виключається, що Росія може використати проведення навчань для здійснення чергових провокацій проти України та країн Балтії", - додав перший заступник міністра оборони України.
Крім того, за словами І.Руснака, російський військовий контингент - "близько 1 тис. осіб у придністровському районі Молдови можуть у будь-якій час бути використані для атаки на нашу територію".
При цьому він повідомив, що на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької області сформовано два армійських корпуси, до складу яких входять 6 механізованих бригад, піхотна бригада, три окремих полки та дві артилерійські бригади.
"Управління ними, комплектування та всебічне забезпечення здійснюється Росією. Штатна чисельність угруповання військ на території Луганської та Донецької області складає біля 36 тис. осіб. Це навчені, підготовлені бойовики. Додатково до складу цього угруповання, залучено регулярні підрозділи Збройних сил Росії, які нині нараховують приблизно 2,9 тис. осіб і вони розміщені на окупованих територіях Донбасу", - зазначив І.Руснак.
Він додав, що у таких умовах важливим фактором успішного стримування російської агресії є нарощування спроможності усіх складових сектору безпеки і оборони і зокрема збройних сил України.