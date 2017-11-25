Россия должна признать Голодомор и извиниться за него - Порошенко

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 74730 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 63508 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 71059 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 78894 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 117139 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 114895 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 143415 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107372 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108801 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113349 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Россия должна признать Голодомор и извиниться за него - Порошенко

Россия должна признать Голодомор и извиниться за него - Порошенко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко надеется, что когда-нибудь новая российская политическая элита признает Голодомор геноцидом украинского народа и извинится за него. Об этом он сказал сегодня во время мероприятий в память о жертвах Голодомора-геноцида украинского народа в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Хотелось бы, чтобы лучше, чтобы - мы, а не наши дети, увидели, что в Российской Федерации произошли следующие изменения: ее - российская новая элита также признала бы Голодомор геноцидом. Или хотя бы покаялась за него. Потому что Российская Федерация сама себя записала в правопреемники Советского Союза, а затем - хочет того или нет, взяла на себя не только активы Советского Союза, но и ответственность за преступления советского режима", - сказал П.Порошенко.

По его словам, сейчас в России происходит обратное - власть пытается оправдать советский режим.

"Сейчас в России восстанавливают культ Сталина. Там впервые после 20-го съезда КПСС открывают памятники одному из самых кровавых диктаторов ХХ века. В известной книжной серии "Жизнь замечательных людей" выпустили его биографию. Такое впечатление, что Сталина вот-вот выкопают из-под кремлевской стены и снова положат в мавзолей рядом с Лениным: два нелюди - пара", - отметил П.Порошенко.

Напомним, Президент П.Порошенко надеется, что конгресс США признает Голодомор геноцидом украинского народа.

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