Россия должна признать Голодомор и извиниться за него - Порошенко

"Хотелось бы, чтобы лучше, чтобы - мы, а не наши дети, увидели, что в Российской Федерации произошли следующие изменения: ее - российская новая элита также признала бы Голодомор геноцидом. Или хотя бы покаялась за него. Потому что Российская Федерация сама себя записала в правопреемники Советского Союза, а затем - хочет того или нет, взяла на себя не только активы Советского Союза, но и ответственность за преступления советского режима", - сказал П.Порошенко.

По его словам, сейчас в России происходит обратное - власть пытается оправдать советский режим.

"Сейчас в России восстанавливают культ Сталина. Там впервые после 20-го съезда КПСС открывают памятники одному из самых кровавых диктаторов ХХ века. В известной книжной серии "Жизнь замечательных людей" выпустили его биографию. Такое впечатление, что Сталина вот-вот выкопают из-под кремлевской стены и снова положат в мавзолей рядом с Лениным: два нелюди - пара", - отметил П.Порошенко.

Напомним, Президент П.Порошенко надеется, что конгресс США признает Голодомор геноцидом украинского народа.