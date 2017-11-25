Росія має визнати Голодомор і вибачитися за нього - Порошенко

"Хотілося б, щоб краще, щоб – ми, а не наші діти, побачили, що в Російській Федерації сталися такі зміни: її – російська нова еліта також визнала б Голодомор геноцидом. Або хоча б покаялася за нього. Бо Російська Федерація сама себе записала в правонаступники Радянського Союзу, а відтак – хоче того чи ні, взяла чомусь на себе не лише активи Радянського Союзу, а й відповідальність за злочини радянського режиму", - сказав П.Порошенко.

За його словами, наразі в Росії відбувається зворотне – влада намагається виправдати радянський режим.

"Нині в Росії відновлюють культ Сталіна. Там вперше після 20-го з їзду КПРС відкривають пам'ятники одному із найкривавіших диктаторів ХХ-го століття. У відомій книжковій серії "Жизнь замечательных людей" випустили його біографію. Таке враження, що Сталіна от-от викопають з-під кремлівської стіни і знову покладуть в мавзолей поруч з Леніним: два нелюди – пара", - зазначив П.Порошенко.

Нагадаємо, Президент П.Порошенко сподівається, що конгрес США визнає Голодомор геноцидом українського народу.