россия массово перебрасывает кавказцев в Крым - партизаны
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. На улицах временно оккупированного Джанкоя, в Крыму, наблюдается большое количество солдат кавказской внешности. Об этом сообщает партизанское движение “АТЕШ”, пишет УНН.
Детали
В частности, было замечено несколько групп кавказской внешности на вокзале Джанкоя. В "АТЕШ" отмечают, что техника постоянно перемещается, привозя и увозя солдат.
“Судя по тому, что они ходят с большими сумками или мешками, остриженные, выбритые, и форма на них новая - привезли свежее пополнение”, - говорится в сообщении.
Партизаны отмечают, что масштабы переброски в Крым военнослужащих срочной службы из Кабардино-Балкарской Республики куда больше ранее заявленных Генштабом ВСУ.
Напомним
Ранее Генштаб сообщал, что во временно оккупированный Крым прибыли 100 военных из Кабардино-Балкарской республики для охраны аэродрома Джанкоя.