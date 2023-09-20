росія масово перекидає кавказців до Криму - партизани
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. На вулицях тимчасово окупованого Джанкоя, в Криму, спостерігається велика кількість солдатів кавказької зовнішності. Про це повідомляє партизанський рух “АТЕШ”, пише УНН.
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Зокрема, було помічено кілька груп кавказької зовнішності на вокзалі Джанкоя. В "АТЕШ" зазначають, що техніка постійно переміщається, привозячи і відвозячи солдатів.
“Судячи з того, що вони ходять із великими сумками або мішками, обстрижені, поголені, і форма на них нова - привезли свіже поповнення”, - йдеться у повідомленні.
Партизани відзначають, що масштаби перекидання в Крим військовослужбовців строкової служби з Кабардино-Балкарської Республіки куди більші за раніше заявлені Генштабом ЗСУ.
Нагадаємо
Раніше Генштаб повідомляв, що до тимчасово окупованого Криму прибули 100 військових з Кабардино-Балкарської республіки для охорони аеродрому Джанкоя.