Россия хочет сорвать массовыми акциями в Украине предоставление "безвиза" - СБУ

"По замыслу российских кураторов, акциями протеста планируется создать видимость массовой поддержки, в частности уже развернута активная агитация в социальных сетях, которую уже активно российские спецслужбы используют на территории нашего государства. Данные, полученные СБУ и СВР, свидетельствуют, что российские сценаристы запланировали проведение во время этих мероприятий так называемых массовых беспорядков. И даже до того, чтобы кто-то получил во время противостояния с органами полиции или правоохранительными органами определенные повреждения", - сказал он.

По его словам, первой контролируемой и промежуточной датой, согласно полученным данным, определено 24 ноября, а именно день, на который запланировано проведение саммита Украина-ЕС, где должно состояться финальное рассмотрение вопроса о предоставлении безвизового режима Украины.

"В случае создания картинки 15 и 17 (запланированных массовых акций по дестабилизации - ред.) о том, что украинская власть не контролирует, это станет дополнительным рычагом для пророссийски настроенных и других сил в Европарламенте, чтобы этот вопрос отложить на определенное время", - подчеркнул начальник Департамента СБУ.