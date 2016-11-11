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Россия хочет сорвать массовыми акциями в Украине предоставление "безвиза" - СБУ

Россия хочет сорвать массовыми акциями в Украине предоставление "безвиза" - СБУ

Киев • УНН

 • 9702 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Российская Федерация хочет сорвать предоставление Украине безвизового режима с Евросоюзом с помощью запланированных протестных акций. Об этом сказал на брифинге начальник Департамента защиты национальной государственности СБУ Анатолий Дублик, передает корреспондент УНН.

"По замыслу российских кураторов, акциями протеста планируется создать видимость массовой поддержки, в частности уже развернута активная агитация в социальных сетях, которую уже активно российские спецслужбы используют на территории нашего государства. Данные, полученные СБУ и СВР, свидетельствуют, что российские сценаристы запланировали проведение во время этих мероприятий так называемых массовых беспорядков. И даже до того, чтобы кто-то получил во время противостояния с органами полиции или правоохранительными органами определенные повреждения", - сказал он.

По его словам, первой контролируемой и промежуточной датой, согласно полученным данным, определено 24 ноября, а именно день, на который запланировано проведение саммита Украина-ЕС, где должно состояться финальное рассмотрение вопроса о предоставлении безвизового режима Украины.

"В случае создания картинки 15 и 17 (запланированных массовых акций по дестабилизации - ред.) о том, что украинская власть не контролирует, это станет дополнительным рычагом для пророссийски настроенных и других сил в Европарламенте, чтобы этот вопрос отложить на определенное время", - подчеркнул начальник Департамента СБУ.

Украинские Национальные Новости

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