Росія хоче зірвати масовими акціями в Україні надання "безвізу" – СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Російська Федерація хоче зірвати надання Україні безвізового режиму з Євросоюзом за допомогою запланованих протестних акцій. Про це сказав на брифінгу начальник Департаменту захисту національної державності СБУ Анатолій Дублик, передає кореспондент УНН.
“За задумом російських кураторів, акціями протесту планується створити видимість масової підтримки, зокрема вже розгорнута активна агітація в соціальних мережах, яку вже активно російські спецслужби використовують на теренах нашої держави. Дані, отримані СБУ і СЗР, свідчать, що російські сценаристи запланували проведення під час цих заходів так званих масових безладів. І навіть до того, щоби хтось отримав під час протистояння з органами поліції чи правоохоронними органами певних ушкоджень”, — сказав він.
За його словами, першою контрольованою і проміжною датою, відповідно до отриманих даних, визначено 24 листопада, а саме день, на який заплановано проведення саміту Україна-ЄС, де має відбутися фінальний розгляд питання щодо надання безвізового режиму Україні.
“У випадку створення картинки 15 і 17 (запланованих масових акцій з дестабілізації — ред.) про те, що українська влада не контролює, це стане додатковим важелем для проросійськи налаштованих й інших сил в Європарламенті, щоби це питання відкласти на певний час”, — підкреслив начальник Департаменту СБУ.