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Россия хочет сохранить транзит через Украину, хоть он и дороже - Путин

Россия хочет сохранить транзит через Украину, хоть он и дороже - Путин

Киев  •  УНН

 • 15352 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Россия хочет сохранить транзит газа в Европу через Украину, вопрос лиш в объёмах поставок и продолжительности контракта. Об этом на большой пресс-конференции в четверг заявил президент России Владимир Путин, передаёт кореспондент УНН.

"Мы будем искать приемлимое для всех решение, в том числе и для Украины, сохраняя, не смотря на строительство нових структурних объектов, таких как "Северный поток-1", "Северный поток-2", "Турецкий поток", транзит через Украину. Вопрос в объёмах этого транзита и в сроках контракта. При этом, мы не собираемся заключать на какой-то срок контракт с тем, чтоб потом прекратить транзит. Мы в этом сами заинтересованы, мы этого хотим, это удобный маршрут", - заявил он.

В то же время Путин заявил, что украинский маршрут "длинне чем маршрут по Балтийскому морю и для нас дороже".

"Мы готовы были бы и поставлять в Украину газ со скидкой 25%... я думаю, что мы договоримся. Кстати говоря, мы на пути к этим договоренностям, и будем стремиться к тому, чтоб украинская сторона была довольна этими договорённостями", - сказал президент РФ.

Напомним, сегодня в Берлине пройдет очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, РФ и ЕС об условиях транзита российского газа в Европу через территорию Украины с начала 2020 года.

Накануне глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что шансы продлить контракт с российской компанией "Газпром" по транзиту газа по территории Украины до 1 января "непрерывно приближаются к нулю".

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